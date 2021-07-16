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Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

16 Temmuz 2021 Cuma 09:19

Son dakika: Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde etkili olan sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Yetkililer felaket nedeniyle kayıp olanların sayısını bin 300 olarak açıkladı.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

YÜZLERCE İNSAN KAYIP

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, görevlerinin selden etkilenen riskli bölgelerdeki halkın tahliyesi ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak olduğunu ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Alman ordusunun da arama-kurtarma çalışmalarına 850 askerle destek verdiği kaydedildi. Yetkililer bin 300 kişininse kayıp olduğunu duyurdu.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

MERKEL,VATANDAŞLARA YARDIM SÖZÜ VERDİ

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

TÜRKİYE'DEN ALMANYAYA TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Almanya'da geçtiğimiz çarşamba günündeki bu yana ülkenin batısındaki Kuzey Ren- Vestfalya ile Rheinland Pfalz eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucunda pek çok yerleşim yerinde su baskınları ve seller yaşanırken, çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika


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