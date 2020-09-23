Son dakika! Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakın korumasında Kovid-19 tespit edildi

Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heiko Maas'ın yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, Enfeksiyon Koruma Yasası gereği Maas'ın karantinaya girdiği ifade edildi. Açıklamada, Maas'a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti.

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