Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mariupol kentinin, Rusya'nın Ukrayna savaşını "ne kadar iğrenç bir yöntemle yürüttüğünü" gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'yı eleştirerek, "Mariupol, savaşın ne kadar iğrenç bir yöntemle yürütüldüğünü gösteriyor. Hamile kadınların bulunduğu bir doğum hastanesi nasıl askeri hedef olabilir? Tiyatronun askeri bir hedef olmasının amacı nedir?" ifadelerini kullandı.

Avrupa içerisinde bir hava ikmal köprüsü kurulmasına işaret eden Baerbock, özelikle Moldova için de bir destek platformu olması gerektiğini belirtti.

Alman askerlerinin, NATO ittifakının doğu kanadını güçlendirdiğini ifade eden Baerbock, AB'de, NATO'da, G7'de savaşa karşı birlikte durduklarını kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'dan hiçbir şeyi kalmayan çaresiz insanlar geldiğine dikkati çekerek, "Bu insanları dış sınırlarımızda yalnız bırakamayız." diye konuştu.

"Amacımız barışın sağlanması"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Almanya'nın ittifaktaki rolünün savaşın bu noktasında da önemli olduğunu söyledi.

NATO'nun Doğu kanadının güçlendirilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, "NATO'nun doğudaki savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdik." dedi.

Stoltenberg, savaşın Ukrayna sınırlarını aşmamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiği 2014'ten bu yana Ukrayna'yı desteklediklerini dile getiren Stoltenberg, Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitildiğine ve donatıldığına dikkati çekti.

NATO'nun çatışmayı kışkırtmanın aksine önlemek istediğini belirten Stoltenberg, "Amacımız barışın sağlanması. Bu NATO'nun görevi." ifadesini kullandı.