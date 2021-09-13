Üye Girişi
Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek - Son Dakika

Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek

13.09.2021 13:34
Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman hükümetinin sanayi için malzeme sıkıntısının uzun süre Alman ekonomisine yük olmaya devam etmesini beklediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman hükümetinin sanayi için malzeme sıkıntısının uzun süre Alman ekonomisine yük olmaya devam etmesini beklediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde büyümenin üçüncü çeyrekte hız kazanacağını ancak ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde yavaşlayacağı belirtildi.

"Mevcut çeyrekte ekonomik üretimde gözle görülür bir artış olacak." ifadesine yer verilen raporda, dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin normalleşmesine dair işaretler olduğu aktarıldı.

Bakanlık raporunda, yeni virüs varyantlarının ortaya çıkma tehlikesi ve bunların salgın süreci üzerindeki etkilerinin, ekonomik görünümde hala en büyük öngörülemezliği temsil ettiği belirtildi.

Genel olarak, Alman ekonomisinin Kovid-19 sonrası toparlanma seyrine devam ettiği değerlendirmesine yer verilen raporda ancak üretim için malzeme sıkıntısının uzun süre Alman ekonomisine yük olmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, "Ara mallarda halen mevcut olan darboğazların önümüzdeki aylarda bazı alanlarda sanayide olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık raporunda "Hizmet sektöründe, artan Kovid-19 vaka sayısının belirsizliği belirgin şekilde artırıyor" görüşüne yer verildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı raporunda, ağustosta yüzde 3,9 olan yıllık enflasyonunun hızla düşmesinin beklenmediği belirtilerek, enflasyondaki son artışın büyük ölçüde 2022'de azalacak özel etkilerden kaynaklandığının altı çizildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon oranının artışında ana faktörün, 2020'nin ikinci yarısında KDV oranlarındaki geçici indirimlerin oluşturduğu baz etkileri ve yıl başında yürürlüğe giren iklim vergisi olduğuna işaret edilen raporda, bu etkiler sona erdiğinde enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raprda, enerji fiyatlarının ağustosta yıllık yüzde 12,6 arttığı hatırlatılarak, ham madde piyasasında gelişmelerin orta vadede petrol fiyatlarında baskının hafifleyeceğine işaret ettiği vurgulandı.

Enflasyon 28 yılın en yükseğinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,9'ya çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmişti.

Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

Bu arada, ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Enerji Bakanlığı, Almanya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 15:57 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı 15:55 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor
15:56 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
15:54 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor         
16:03
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey         
15:55
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar         
12:54
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:11:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement