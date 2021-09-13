Son dakika: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Arz darboğazları Alman sanayisine yük olmaya devam edecek - Son Dakika

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman hükümetinin sanayi için malzeme sıkıntısının uzun süre Alman ekonomisine yük olmaya devam etmesini beklediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde büyümenin üçüncü çeyrekte hız kazanacağını ancak ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde yavaşlayacağı belirtildi.

"Mevcut çeyrekte ekonomik üretimde gözle görülür bir artış olacak." ifadesine yer verilen raporda, dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin normalleşmesine dair işaretler olduğu aktarıldı.

Bakanlık raporunda, yeni virüs varyantlarının ortaya çıkma tehlikesi ve bunların salgın süreci üzerindeki etkilerinin, ekonomik görünümde hala en büyük öngörülemezliği temsil ettiği belirtildi.

Genel olarak, Alman ekonomisinin Kovid-19 sonrası toparlanma seyrine devam ettiği değerlendirmesine yer verilen raporda ancak üretim için malzeme sıkıntısının uzun süre Alman ekonomisine yük olmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, "Ara mallarda halen mevcut olan darboğazların önümüzdeki aylarda bazı alanlarda sanayide olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık raporunda "Hizmet sektöründe, artan Kovid-19 vaka sayısının belirsizliği belirgin şekilde artırıyor" görüşüne yer verildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı raporunda, ağustosta yüzde 3,9 olan yıllık enflasyonunun hızla düşmesinin beklenmediği belirtilerek, enflasyondaki son artışın büyük ölçüde 2022'de azalacak özel etkilerden kaynaklandığının altı çizildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon oranının artışında ana faktörün, 2020'nin ikinci yarısında KDV oranlarındaki geçici indirimlerin oluşturduğu baz etkileri ve yıl başında yürürlüğe giren iklim vergisi olduğuna işaret edilen raporda, bu etkiler sona erdiğinde enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raprda, enerji fiyatlarının ağustosta yıllık yüzde 12,6 arttığı hatırlatılarak, ham madde piyasasında gelişmelerin orta vadede petrol fiyatlarında baskının hafifleyeceğine işaret ettiği vurgulandı.

Enflasyon 28 yılın en yükseğinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,9'ya çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmişti.

Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

Bu arada, ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.