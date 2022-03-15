Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşır sağla mücadele eyleme planını açıkladı.

Faeser, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede demokrasi için en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu yineledi.

Aşırı sağla mücadelede bir eylem planı hazırladıklarını ifade eden Faeser, bunun Alman hükümetinin bu mücadelede attığı ilk adım olduğunu kaydetti.

Faeser, "Aşırı sağla önlem alarak ve sertlikle, bir bütün olarak ve erken bir aşamada mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Ülkedeki iç barışın korunması gerektiğini vurgulayan Faeser, "Aşırı sağcılar her krizi istismar ediyorlar. İnsanları birbirine düşürmeye ve toplumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Faeser, aşırı sağın ortaya çıkmadan önlenmesinin önemine işaret ederek, eylem planının özellikle önlemeye odaklı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Faeser, bir soru üzerine, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, toplam 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne ilişkin Hessen eyaletindeki gizli dosyanın kamuoyuyla paylaşılmasından yana olduğunu söyledi.

Bu konuda şeffaflık oluşturmanın önemli olduğunu aktaran Faeser, yeni hükümetin koalisyon sözleşmesine NSU konusuyla ilgili konuların açıklığa kavuşturulmasının yer aldığını kaydetti.

Aşırı sağla mücadele eylem planı

10 maddelik eylem planında, aşırı sağcı ağların parçalanması gerektiği belirtilerek, bunun için aşırı sağcı ağlar daha sıkı takip edilerek, bunların finans faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve kurutulması isteniyor.

Aşırı sağcıların elindeki silahların tehlike oluşturduğuna işaret edilen eylem planında, "Rakamlar harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor. İstihbarat servisinin, aşırı sağcı olduğundan şüphelendiği yaklaşık 1500 kişinin en az bir silah ruhsatı bulunuyor. Bunu değiştirmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu konuda, silah ruhsatlarının iptal edilmesinin daha iyi uygulanması için yönetmeliklerin değiştirileceği, aşırılar ile psikolojik hastalığı bulunanlara silah ruhsatı verilmesinin önleneceği kaydedildi.

İnternet üzerinden nefretin yayılmasına karşı mücadele edileceği aktarılan eylem planında, internet üzerinden suçların etkin bir şekilde takip edileceği ve yasaların uygulanması için altyapının oluşturulacağı aktarıldı.

Anayasa düşmanı olan memurların kamu hizmetinden çıkarılacağı vurgulanan planda, "Anayasa düşmanlarının kamu hizmetinde yeri yoktur. Devleti reddedenler ona hizmet edemezler. Toplam çalışan sayısına kıyasla sadece birkaç vaka olsa bile, her vaka çok fazladır." denildi.

Disiplin davalarını hızlandırmak için kamu personeli için geçerli olan Federal Disiplin Yasasında değişiklikler yapılacağı, memurlara ilişkin düzenlemelerde, aşırılık yanlılarıyla mücadelede etkili mekanizmaların oluşturulacağı ve böylelikle anayasa düşmanlarının daha hızlı kamu hizmetinden çıkarılacağı kaydedildi.

Demokrasi karşıtı popülizmin ve komplo ideolojilerinin aşırı sağcılığa kapı araladığı, bu konuda bilgilendirme faaliyetlerinin yapılacağı anlatıldı.

Aşırılığı önlemeye ilişkin halka yönelik tartışma kültürünün ve siyasi eğitim faaliyetlerinin destekleneceği belirtildi.

Dezenformasyon, komplo ideolojileri ve radikalleşme ile mücadelede kapsamında insanların medyayı uygun bir şekilde kullanma yeteneklerinin artırılacağı ifade edildi.

Aşırı sağla mücadele eylem planında ayrıca, kamu görevinde bulunanların daha iyi korunması ve aşırı sağcı suçların mağdurlarının destekleneceği kaydedildi.