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Son dakika... Almanya İçişleri Bakanı Faeser: "İslam, elbette Almanya'ya aittir" - Son Dakika

Son dakika... Almanya İçişleri Bakanı Faeser: "İslam, elbette Almanya'ya aittir"

20.01.2022 13:42
Son dakika... Almanya İçişleri Bakanı Faeser: "İslam, elbette Almanya'ya aittir"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İslam, elbette Almanya'ya aittir.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İslam, elbette Almanya'ya aittir. Almanya'da uzun yıllardır kültürel yaşamın bir parçası olmuştur." dedi.

İçişleri Bakanı Faeser, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna işaret etti.

İş gücü göçünün kolaylaştırılması gerektiğini belirten Faeser, şunları söyledi:

"Biz bir göç ülkesiyiz ve sonuçta iyi bir uyum ülkesi olmak istiyoruz. Alman vatandaşlığını kabul eden insanları ağırlamak istiyoruz. Öte yandan ülkede kalamayanların geri dönüşlerini ve gönüllü ayrılmalarını da hızlandırmak istiyoruz. Artık insanların denizlerde boğulmalarına seyirci kalamayız. Yasal göç yolları oluşturacağız. Benim için insanlık ve gerçekçilik birbirine aittir."

Bakan Faeser, "İslam, elbette Almanya'ya aittir. Almanya'da uzun yıllardır kültürel yaşamın bir parçası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Göç için kota oluşturulması tartışmalarına da değinen Faeser, Almanya'nın iş gücü piyasası için de büyük ölçekte göçe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Faeser, aşırı sağcılığa karşı bir eylem planı hazırladıklarını ve aşırılık yanlılarının kamu hizmetinden daha hızlı çıkarılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Örneğin radikalleri kamu hizmetinden daha hızlı çıkaracağız. Bu tür davalarda disiplin soruşturmalarının uzun sürmesi dayanılmaz. Bunu hızlandırmak istiyorum. Bu aynı zamanda memurlarının dinlenmesine izin veren aşırı görüşlü insanlar için de geçerlidir. Örneğin açıktan devlete karşı savaş çağrısı yapan bir faşistin hala öğretmen olması mümkün değildir. Devlet buna tahammül edemez."

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Süleyman Soylu, Almanya, İslam, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya İçişleri Bakanı Faeser: 'İslam, elbette Almanya'ya aittir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Almanya İçişleri Bakanı Faeser: "İslam, elbette Almanya'ya aittir" - Son Dakika
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