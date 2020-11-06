Son dakika... Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi - Son Dakika

Son dakika... Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi

06.11.2020 15:39
Son dakika... Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi, System.String[]

Son dakika habere göre Almanya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle laboratuvarların yetersiz kalmasının önüne geçmek amacıyla Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki Kovid-19 test stratejisini değiştirdi.

Almanya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle laboratuvarların yetersiz kalmasının önüne geçmek amacıyla Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki Kovid-19 test stratejisini değiştirdi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren RKI, artan Kovid-19 test sayısından dolayı laboratuvarların yetersiz kaldığına ilişkin uyarıları dikkate alarak kime Kovid-19 testi yapılacağına ilişkin önerilerin yer aldığı test stratejisini güncelledi. Buna göre sonbahar ve kış aylarında sadece bronşit, zatürre ve nefes darlığı gibi nefes yollarında ağır semptomlar gösteren hastaların yanı sıra koku ve tat kaybı bozukluğu gösterenlere ve Kovid-19 testi pozitif çıkanlarla temasta bulunanlara test yapılması önerisinde bulunuldu. Ayrıca hafif semptomlar gösteren yaşılar ve ağır hastalar gibi risk gruplarında yer alanlara ve risk grubundaki kişilerle temasta bulunan sağlık personeline test uygulanması tavsiye edildi.

RKI böylelikle soğuk algınlığı olan ve hafif belirtileri bulunan hastalara Kovid-19 testinin yapılmasının önüne geçmek istiyor.

Akredite Laboratuvarlar Derneği (ALM) Başkan Yardımcısı Jan Kramer, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklama test stratejisindeki değişiklikle laboratuvarlardaki yükün azalmasını ümit ettiğini belirtti. Kramer, şimdi doktorların RKI'nın bu yeni test stratejisindeki tavsiyelere uyması gerektiğini söyledi.

Laboratuvarların 24 ila 48 saat arasında test sonucunu bildirmeye çalıştıklarını ifade eden Kramer, ancak özellikle herhangi bir belirtisi olmadan test yaptıranlara test sonucunun bildirilmesinin 3-4 gün sürdüğünü kaydetti.

ALM'den 3 gün önce yapılan açıklamada, laboratuvarların çalışma kapasitesinin ilk kez geçen hafta yüzde 100'e ulaştığı ve bazı bölgelerdeki laboratuvarlarda kapasitenin üzerinde çalışma yapıldığı belirtilerek laboratuvarlardaki durumun dramatik olduğu ifade edilmişti.

Laboratuvarda geçen hafta 1 milyon 441 bin 156 PCR testinin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sonbahar, Bronşit, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler         
14:43
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti         
14:22
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei