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Son dakika... Almanya Litvanya'daki asker sayısını artıracak - Son Dakika

Son dakika... Almanya Litvanya'daki asker sayısını artıracak

07.02.2022 19:38
Son dakika... Almanya Litvanya'daki asker sayısını artıracak

Son dakika haber: Almanya'nın NATO kapsamında Litvanya'da bulunan asker sayısını artıracağı bildirildi.

Almanya'nın NATO kapsamında Litvanya'da bulunan asker sayısını artıracağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadına desteğini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, Federal Meclis'e (Bundestag) NATO'da "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" olarak adlandırılan Litvanya'daki çok uluslu birliğe hızlı bir şekilde 350'ye kadar ek askerin gönderileceğine ilişkin bilginin verildiği ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Munster kentinde yaptığı açıklamada, söz konusu askerlerin Litvanya'ya gitmek için 5 gün içinde harekete geçebileceğini belirterek, bu konuda Baltık ülkeleriyle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Lambrecht, böylelikle NATO'nun doğu kanadını güçlendirdiklerini ve müttefiklere net bir kararlılık sinyali gönderdiklerini kaydetti.

Almanya, Litvanya'daki NATO birliklerinin liderliğini üstleniyor ve şu anda yaklaşık 500 askerle katkı sağlıyor.

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Litvanya, Almanya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya Litvanya'daki asker sayısını artıracak - Son Dakika


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