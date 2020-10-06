Almanya'da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.
Almanya'nın Köln kenti Klettenberg Str 342 numarada, Türkiye A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi. Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın bulunduğu bölgedeki 500 metrekarelik yarıçapta yaşayan 7 bin 200 kişiye dağıttığı mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirildi. Mektupta ayrıca uyulması gereken kurallar da anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:37 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Son Dakika Dünya