Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

Açıklamada, Spahn'ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.

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