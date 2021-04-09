Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısının çok hızlı arttığını söyledi - Son Dakika

Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısının çok hızlı arttığını söyledi

09.04.2021 13:55
Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısının çok hızlı arttığını söyledi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Almanya'da bugün günlük vaka sayısının 25 binin üzerinde açıklandığına işaret eden Spahn, "Açık söylemek gerekirse bu (sayı) çok fazla. Her gün çok fazla insana virüs bulaşıyor. Birkaç günde çok fazla kişi hastaneye gitmek zorunda kalacak. Yakında çok fazla kişi de yaşam mücadelesi verecek. Böyle devam ederse, bu sağlık sistemimiz için çok fazla olacak." ifadelerini kullandı.

Spahn, tatil döneminde insanların çok fazla doktora gitmediğinden ve test yaptırmadığından mevcut enfeksiyon sayılarının gerçek seviyeyi yansıtmadığının altını çizerek, "Hastanelerimizde gerçek durumun ne olduğu belli oluyor. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hasta sayısı çok hızlı artıyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda Kovid-19 nedeniyle yatan hasta sayısının yeniden 4 bin 500'e yükseldiğini aktaran Spahn, "Doktorlar ve sağlık personeli haklı olarak alarm veriyor. (Önlem almada) Hastanelerin kapasitesinin sonuna gelmesini beklemememiz lazım." dedi.

Spahn, bu nedenle salgındaki üçüncü dalganın kırılması gerektiğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede temasların azaltılması gibi tedbirlerin alınmasını istedi.

Yönetmelik nisanda değiştirilecek

RKI'nın ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişilerin virüsü bulaştırma riskinin negatif test sonucuna sahip olanlara göre daha düşük olduğu sonucuna vardığını aktaran Spahn, tamamen aşılananların, ikinci doz aşı uygulandıktan 2 hafta sonra semptomlar göstermedikleri durumda gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele göreceğini söyledi.

Spahn, bunun "seyahatlerde, tamamen aşı olanlar için test olma zorunluğunun devre dışı kalması" anlamına geldiğini ifade ederek, bu yöndeki yönetmeliğin nisanda değiştirileceğini bildirdi.

Aşılama kampanyasının iyi ilerlediğini, muayenehanelerde de aşı yapılmaya başlandığını vurgulayan Spahn, halkın yaklaşık yüzde 15'ine ilk doz, yüzde 6'sına da ikinci doz aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.

Aşılanmanın etkisini göstermesi zaman alacak

RKI Başkanı Lothar Wieler de salgında, Kovid-19'un mutasyona uğrayan B117 türünden kaynaklanan üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu belirterek, aşı olanların sayısının arttığını ancak aşılanmanın etkisini göstermesinin zaman alacağını kaydetti.

Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı iptal edildi

12 Nisan Pazartesi salgındaki durumu ele almak amacıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, gelecek hafta Merkel ile eyalet başbakanlarının yer alacağı toplantının yapılmayacağı, bunun yerine salgınla mücadelede Enfeksiyon Koruma Yasası'nda, haftalık 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıkması durumunda alınacak önlemlere ilişkin bir düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı.

Alman basınında, "eyalet başbakanları arasında salgınla mücadelede farklı düşüncelere sahip olmaları nedeniyle toplantının iptal edildiği" ileri sürüldü.

Angela Merkel, Almanya, Doktora, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Almanya Sağlık Bakanı Spahn, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısının çok hızlı arttığını söyledi - Son Dakika


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