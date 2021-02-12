Son dakika: Almus baraj gölünde su seviyesi düştü... Tekne ile gittikleri kayalıklara artık otomobilleriyle gidebiliyorlar - Son Dakika

Son dakika: Almus baraj gölünde su seviyesi düştü... Tekne ile gittikleri kayalıklara artık otomobilleriyle gidebiliyorlar

12.02.2021 12:37
Son dakika: Almus baraj gölünde su seviyesi düştü... Tekne ile gittikleri kayalıklara artık otomobilleriyle gidebiliyorlar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Almus baraj gölünde su seviyesi düştü.

Almus baraj gölünde su seviyesi düştü... Tekne ile gittikleri kayalıklara artık otomobilleriyle gidebiliyorlar

TOKAT - Tokat'ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu vatandaşlar, tekneyle gidilebilen kayalıklara artık otomobilleri ile gidebiliyor.

Tokat'ta yaz aylarında kazovaya hayat veren Almus baraj gölünde su seviyesinde önemli ölçüde düşüş yaşanıyor. Baraj gölünde geçtiğimiz yıl mayıs ayında su altında bulunan kayalık alan su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıktı. Kıyı şeridinden suyun yaklaşık 200 metre çekilmesi ile birlikte tekne ile gidilebilen kayalık alana vatandaşlar artık otomobilleri ile gidebiliyor. Türk bayrağının dikili olduğu kayalığa çıkan vatandaşlar manzarayı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Tekne ile gittikleri yere otomobilleri ile gidiyorlar

Çocukluk yılları Almus'ta geçen Metin Durmuş, eskiden yüzerek veya tekne ile gelinebilen kayalık alandan suyun önemli derecede çekildiğini belirterek, "Önceden buraya teknelerle gelirdik, şimdi arabalarımızla gelip gezebiliyoruz. Önceki hali insanın aklına gelince şuan ki durumu tuhaf geliyor. Kayalık alan su ile kaplı idi ama şimdi buralarda su çekilmiş. İnşallah Rabbim kar yağdırtır, yağmur yağdırtır, eski günlerine geri döner. Dünyayı etkileyen iklim değişikliği Tokat'ı da etkiledi" dedi.

İlker Kalyon ise balık tutmaya geldikleri barajda su seviyesinin düştüğünü gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek, "Su bayağı çekilmiş, kayıkla gelebildiğimiz yere bile şu an otomobilimizle gelebiliyoruz. İklim değişikliği dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de çok etkiledi. Bundan Tokat'ta nasibini aldı. Maalesef kışı istenildiği gibi yaşayamadık. Barajın da son hali bu" ifadelerini kullandı.

Baraj elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılıyor

Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor.

Mayıs, Tokat, Baraj, Almus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almus baraj gölünde su seviyesi düştü... Tekne ile gittikleri kayalıklara artık otomobilleriyle gidebiliyorlar - Son Dakika


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