Son Dakika: Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika

Son Dakika: Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre Beşiktaş'tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu.

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Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı. Alpay Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.


21 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Alanyaspor maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı. - KAYSERİ

Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Çelebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor
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