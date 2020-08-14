Son dakika... Altay'da Abdülhamit veda etti - Son Dakika

Son dakika... Altay'da Abdülhamit veda etti

Son dakika haberi... TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Son dakika... Altay'da Abdülhamit veda etti, System.String[]

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na, Yalçın Koşukavak hocama ve ekibine, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun, saygılar" ifadelerine yer verdi.

Abdülhamit, yarım devrede siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev aldı. Altay'da daha önce Tatos, Tavares, Abdülkerim, Erhan, Kerim ve Adamu ile yollar ayrılmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Altay'da Abdülhamit veda etti - Son Dakika Spor
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