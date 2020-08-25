Son Dakika: Altay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Son Dakika: Altay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Son Dakika: Altay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret, System.String[]

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Altay'a yeni sezonda başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, genç ve başarılı yönetimin faaliyetlerini yakından izlediğini ve takdir ettiğini belirterek, siyah-beyazlı kulübün en kısa zamanda hak ettiği Süper Lig hedefine kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Altay'ın 4 sezondur sürdürdüğü altyapı hamlesinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, son olarak Fransa ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Cenk'in ülkemizi Avrupa'da temsil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Kasapoğlu, Cenk'i telefonla arayarak tebrik ettiğini, genç stoperi yakinen takip edip ve her anlamda destek olacaklarını dile getirdi.

YASER GİTTİ, DOĞA YOLCUTFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Altay'da forvet Yaser Hacımustafaoğlu ile yollar ayrılırken, sol bek Doğa İşeri'nin de yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Sakaryaspor'dan kadroya dahil edilen forvet Yaser Hacımustafaoğlu, 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Ara transfer döneminde takıma katılan sol bek Doğa'nın ise önceki kulübü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a döneceği belirtildi. Yaser, siyah-beyazlı formayla 8 maçta görev alıp 1 gol atarken, Doğa 7 müsabakada oynadı.JAHOVİC HEYECANISüper Lig'de geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic'in sosyal medya hesabından Altay Spor Kulübü'nü takibe alması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Daha önce İzmir'de Göztepe forması giyen Jahovic'in yeni sezona Süper Lig hedefiyle girmeye hazırlanan Altay'ı takip etmesi, "Acaba transfer mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Portekizli dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma'ya transfer teklif edildiği haberleriyle gündem yaratan İzmir temsilcisinin Jahovic'le ilgilenip ilgilenmediği merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Altay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor
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