Son Dakika: Altay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Altay'a yeni sezonda başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, genç ve başarılı yönetimin faaliyetlerini yakından izlediğini ve takdir ettiğini belirterek, siyah-beyazlı kulübün en kısa zamanda hak ettiği Süper Lig hedefine kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Altay'ın 4 sezondur sürdürdüğü altyapı hamlesinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, son olarak Fransa ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın kendilerini gururlandırdığını söyledi. Cenk'in ülkemizi Avrupa'da temsil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Kasapoğlu, Cenk'i telefonla arayarak tebrik ettiğini, genç stoperi yakinen takip edip ve her anlamda destek olacaklarını dile getirdi.