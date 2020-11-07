Son dakika: Altay'ı koronavirüs vurdu - Son Dakika

Son dakika: Altay'ı koronavirüs vurdu

07.11.2020 12:21
Son dakika: Altay'ı koronavirüs vurdu, System.String[]

Son dakika spor haberine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri oldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri oldu. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak topladığı 10 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, futbolcularında görülen koronavirüs vakaları sonrası ligde 2, kupada 1 olmak üzere 3 maç kaybederek büyük darbe aldı. Ligin 6'ncı haftasında teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcusunun koronavirüse yakalanması nedeniyle Altınordu derbisine yaralı çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İzmir temsilcisinde daha sonra yapılan testler sonucunda koronavirüslü oyuncu sayısının 24'e yükselmesi üzerine ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) maçları ileri bir tarihe ertelendi. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadele eden siyah-beyazlılar, diğer taraftan 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremden de olumsuz etkilendi. Hem fiziksel hem de mental olarak yara alan Altay, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Misli.com 2'nci Lig takımlarından Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0'lık skorla elenirken, ligde dün evinde Balıkesirspor'a 3-1 mağlup olarak 10 puanda kaldı.İLDİZ: KALEMİZE 3 KERE GELDİLER

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3-1 kaybettiklerin Balıkesirspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Buraya çok sıkıntıyla geldiğimizi herkes biliyor. Ama bunların hiçbiri mazeret değil. Maçın skoru 3-1, çok enteresan bir maç. Kalemize 3 kere geldiler, getirmemeliydik. Maalesef böyle bir skor ortaya çıktı. Oyunun sonuna kadar yatıp kalkan bir rakibe karşı oynamaya çalıştık. Buna maalesef hakem arkadaşımız gerekli müdahaleleri yapamadı. Tüm bunlara rağmen 2-3 topu karşılamayı bilmeliydik" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yücel İldiz, Altay, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Altay'ı koronavirüs vurdu - Son Dakika Spor


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