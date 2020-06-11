Son dakika! Altay'ın kozu Bornova olacak

TFF 1'inci Lig'de kovid-19 nedeniyle sezona verilen aranın ardından 21 Haziran'da evinde oynayacağı Akhisarspor maçına hazırlanan Altay, şimdiye kadar mağlubiyet yüzü görmediği Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bir zafere daha imza atmayı planlıyor. Bu sezon İzmir Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nın ardından iç saha maçlarını Bornova'da oynamaya başlayan siyah-beyazlılar, bu stadyumda çıktığı son 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı.

İzmir temsilcisi bu periyotta İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor, Altınordu ve Hatayspor'u dize getirdi. Altay bu karşılaşmalarda toplam 9 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında aynı statta Altınordu'yu yenen siyah-beyazlılar, Bornova'da toplamda 6 galibiyet almış oldu.