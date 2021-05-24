Son dakika! Altekma'dan geleceğe yatırım

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon öncesi transferlerle kadrosunu güçlendiren Altekma, altyapıdan 3 oyuncusunu A takıma aldı. Altyapıya önem veren İzmir ekibi, Ataberk Gümüşsoy, Aybora Özismim ve Emre Çalışkan'ı profesyonel takım kadrosuna dahil ederek gençlik aşısını sürdürdü. Altekma, geçen sezon A takım kadrosuna Emir Pınar ve Berkant MİT'i almıştı.

Emre Çalışkan'ın 20, Ataberk Gümüşsoy'un 18, Aybora Özismim'in ise 18 yaşında olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Her sezon A takıma altyapıdan oyuncu almayı hedefledik ve bu yolda ilerliyoruz. Bu 3 sporcumuz ağabeylerinden öğrenecek çok şeyleri olacak. Hem tecrübe kazanacaklar hem de gerektiğinde sorumluluk alıp sahada yer alacaklar" dedi.