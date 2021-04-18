Efeler Ligi ekibi Altekma, Hüseyin Şahin'le yeniden anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, libero Hüseyin Şahin'le yeni sözleşme imzaladı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, Hüseyin'in takımda 6. sezonunu geçireceğini kaydetti.

Yeni sezon öncesinde takımın temel taşlarıyla yeniden anlaşmayı hedeflediklerini kaydeden Tendik, "Bu doğrultuda Hüseyin Şahin'i de takımda tuttuk. Mehmet ve Hüseyin iyi bir ikili oldular ve sezon boyunca örnek bir dayanışmayla takıma büyük katkı sağladılar. Mehmet Özbek'ten sonra Hüseyin Şahin ile de yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Hüseyin'e sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.