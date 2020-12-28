Son dakika! Altın ABD yardım paketiyle yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Altın ABD yardım paketiyle yükseldi

28.12.2020 09:31
Son dakika! Altın ABD yardım paketiyle yükseldi, System.String[]

Son dakika haberler: ABD Başkanı Donald Trump'ın, önce imzalamayacağını açıkladığı yardım ve hükümet fonlama paketini imzalayınca, doların da zayıflamasıyla 1,900 doları gördükten sonra hafif geri çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önce imzalamayacağını açıkladığı yardım ve hükümet fonlama paketini imzalayınca, doların da zayıflamasıyla 1,900 doları gördükten sonra hafif geri çekildi. Petrol fiyatları ise, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve birçok ülkede yeni kısıtlama önlemleri alınmasına yol açan "mutasyon" endişeleri nedeniyle yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "haftaya iyimser başladığına" işaret ederek, şöyle dedi:

"Ons altın Küresel piyasalardaki tatilin işlem hacimlerini belirgin şekilde aşağı çekmesi ons altın üzerinde de etkisini gösterirken geride bıraktığımız haftada fiyatların ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gördük. "Yeni haftaya başlarken ise ABD Başkanı Trump'ın mali teşvik paketi ve federal hükümet harcama tasarısını onaylaması ile dolar endeksi üzerinde oluşan baskı ons altının yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor. "Bu kapsamda fiyatların bir kez daha 1900 dolar sınırına yaklaştığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 1910 doların direnç noktası olduğunu düşünürsek bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz. "Ancak bu seviye aşılsa bile paketin bir süredir pozitif fiyatlandığını düşünürsek altının yukarıda çok fazla hareket alanı olduğunu söylemek zor."Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.72 düşüşle 51.00 dolar,Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 48.09 dolar,altın yüzde 0.51 artışla 1,889.17 dolar,gümüş yüzde 2.53 artışla 26.45 dolar,bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,830.50 dolar,platin yüzde 1.26 artışla 1,038.69 dolar,paladyum yüzde 0.52 artışla 2,357.19 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 2,998 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu" denildi ve eklendi: "AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor."Gedik Yatırım'ın petrol analizinde de, petrol fiyatlarının yeni haftaya güçlü başlamadığının altı çizilerek şöyle denildi: "Brent petrol 51 dolar üzerinde seyrediyor. Petrol için Birleşik Krallık'ta mutasyon endişeleri nedeniyle bazı ülkelerin bu ülkeye olan sınırlarını kapaması talep için baskı yaratıyor. Zaten talep bu yıl sert düştüğü için kısa vadede toparlanması beklenmiyordu, mutasyon haberleriyle bu durum bir miktar daha olumsuz etkilendi. Gelecek hafta, OPEC+ aylık toplantısı izlenecek. Bu gelişmeler, toplantıda ele alınabilir. Bu hafta, yeni yıl öncesinde veri takvimi açısından sakin, işlem hacmi de zayıf olabilir. Petrol içinde virüsün seyri yakından izlenmeli."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Altın ABD yardım paketiyle yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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