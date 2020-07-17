Son dakika! Altın fiyatları
Son dakika haberlerine göre İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.640,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.640,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,00
|398,20
| 397,40
|397,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.622,00
|2.643,00
| 2.619,00
| 2.640,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,00
|367,00
| 362,00
|366,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.563,00
|2.583,00
| 2.560,00
| 2.580,00
|Yarım Ziynet
|1.282,00
|1.292,00
| 1.280,00
|1.290,00
|Çeyrek Ziynet
|641,00
|646,00
|640,00
|645,00
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:39 Kaynak: AA
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