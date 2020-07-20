Son Dakika: Altın fiyatları
Son dakika haberleri: İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.653,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.653,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,20
|399,40
|399,30
|399,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.631,00
|2.652,00
|2.632,00
|2.653,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,00
|368,00
|364,00
|368,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.571,00
|2.591,00
|2.572,00
|2.592,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.286,00
|1.296,00
|Çeyrek Ziynet
|643,00
|648,00
|643,00
|648,00
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:43 Kaynak: AA
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