Son Dakika: Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.653,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: