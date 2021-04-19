Son dakika... Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

Petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakaların ardından salgını yavaşlatacak daha sert önlemler alınacağı ve bu nedenle ekonomide oluşacak tahribatın talebi zayıflatacağı endişesiyle geriledi. Brent petrol geçen hafta yükseldiği 67 dolardan yeni haftanın ilk işlemlerinde 66 dolara, Batı Teksas ham petrolü de geçen hafta yükseldiği 63 dolardan, 62 dolara geriledi. Buna karşılık, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün desteğindeki altın ise yeni haftaya, 1,770 doların da üzerine yükselerek başladı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.23 düşüşle 66.09 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 düşüşle 62.96 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,778.38 dolar,gümüş yüzde 0.53 düşüşle 25.82 dolar,bakır yüzde 1.37 düşüşle 9.182.00 dolar,platin yüzde 0.47 artışla 1,210.34 dolar,paladyum yüzde 0.16 artışla 2,782.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının tahvil faizlerinden güç almayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1777 dolar seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki zayıf seyrini sürdürmesi ve tahvil faizlerindeki gerileme ons altına güç vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan değerli metal yeni haftaya yükselişle başladı. Bu sabah Dolar Endeksi 91.63, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli."İntegral Yatırım'ın petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde de, petrolün Covid-19 vaka sayılarına odaklandığı belirtilerek, şöyle devam edildi: "Petrol fiyatları, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde vaka sayılarının hala artıyor olması nedeniyle yükselişini sürdürmekte zorlanıyor. Artan vaka sayıları ülkelerin yeni seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmesine neden oluyor... Küresel vaka sayılarındaki artışa rağmen, ekonomik verilerin iyileşme göstermesi ve dolar endeksinin 92 seviyesi altında seyrini sürdürmesi petrol fiyatlarını destekliyor. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."