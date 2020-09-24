Son Dakika: Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı - Son Dakika

Son Dakika: Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı

Son dakika ekonomi haberi: ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatında düşüş de hız kazandı.

Son Dakika: Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı, System.String[]

ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatında düşüş de hız kazandı. Sarı madenin ons fiyatı 1,860 doların da altına inerek, Haziran ortasındaki düzeylerine döndü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Eylül'de biten haftada 1.6 milyon varil azalarak 494.4 milyon varile geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı. Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 42.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 39.99 dolar,altın yüzde 0.55 düşüşle 1,852.99 dolar,gümüş yüzde 3.21 düşüşle 22.04 dolar,bakır yüzde 2.55 düşüşle 6,595.50 dolar,platin yüzde 0.60 düşüşle 836.67 dolar,paladyum yüzde 1.14 düşüşle 2,200.61 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 459 liraya, çeyrek altın 756 liraya, Cumhuriyet altını da 3,007 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen Salı günü, bazı ekonomilerdeki kısıtlamaların geri dönmesinin, petrol talebi üzerinde sınırlı bir etkiye neden olacağı düşünülürken, Brent petrolün dünkü kayıplarının bir bölümünü geri kazandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Haftanın üçüncü işlem gününde ise dolar çevresindeki güçlü hareketler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, ABD'de özel sektör stok verilerinin talep toparlanmasına ilişkin belirsizliği artırması ile birlikte Brent petrolün aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi" denildi.Analizde altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powel'in ekonomik görünüm üzerindeki yorumları ve dolara olan talebin artması, ons altın üzerinde aşağı yönlü baskılara neden olmuştu. Çarşamba ise doların önemli para birimleri karşısındaki kazançlarını dördüncü güne taşıdığı gözlenirken, ABD tarafında sektörel büyümeyi işaret eden veriler eşliğinde değerli metalin aşağı yönlü hareketini derinleştirdiği takip edildi."


Amerika Birleşik Devletleri, Haziran, Petrol, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı - Son Dakika Ekonomi

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