Son dakika! Altın güne düşüşle başladı, 488 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kuru ve altının onsundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,88 üzerinde 492 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla 488 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, cumhuriyet altını da 3.262 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.760 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.750 DOLAR DESTEK KONUMUNDA

Analistler, Çin devletinin Evergrande şirketine yönelik ne tür adımlar atacağı belirsizliğinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarındaki gerilemeyi beraberinde getirdiğini aktardı. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,64 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.