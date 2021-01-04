Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar - Son Dakika

Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar

04.01.2021 10:57
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar, System.String[]

- Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar Veterinerleri uyutma teklifi yaptığı kediyi yaşatmak için mücadele ediyorlar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir aile, 4 ay önce altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyor.

- Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar

Veterinerleri uyutma teklifi yaptığı kediyi yaşatmak için mücadele ediyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir aile, 4 ay önce altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Hatılcık ailesi 2 buçuk yıl önce 6 aylık bir kedi sahiplendi. Hayvansever aile evde balık ve muhabbet kuşu beslerken aynı zamanda sahiplendikleri kedinin de bakımını özenle yapmaya başladı. Anne Nejla Hatılcık ve baba Hüseyin Hatılcık, Berkay, Eray ve Eylül Ecrin Ece isimli çocukları ile birlikte sahiplendikleri kedilerine de çocukları gibi bakmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca beraber vakit geçirdikleri kedi, 4 ay önce gece açık bir pencereden dışarıya çıkınca altıncı kattan aşağıya düşerek yaralandı.

Pencereden düşünce felç kaldı

Kediyi yaşadıkları binanın bahçesinde bir ağaç dibinde bulan aile, hızla veteriner kliniğine gitti. Burada yapılan ilk müdahalede kedinin iç kanama geçirdiği anlaşıldı. Serum ve ilaç tedavileriyle kurtulan kedi, bel ve bacaklarındaki sinir kayıpları nedeniyle yürüyemez hale geldi. Veteriner hekimleri aileye, kediyi ötenazi yaparak uyutmayı teklif etti. Anne Nejla Hatılcık ise kedisinden ayrılamayacağını söyleyerek ötenaziye izin vermedi. Aile, tedavi olmasına rağmen engelli olarak kalan kediye, bu haliyle bakmaya karar verdi.

İğneler yapıldı, kas gevşetici, ağrı kesici uygulandı

Felç geçiren kediye çocukları gibi baktıklarını söyleyen Nejla Hatılcık, "Kapıda açık kalmış salonun, o gün de hava biraz rüzgarlıydı. Bu camın dışına çıkmış. Herhalde sabaha karşıydı tahminimce. Bu ayıcığa tutunmaya çalışmış ayıcık ayağının altından kaymış. Sonra ayıcık camda kalmış kedi aşağıya düşmüş. Sabah saat 06.30'du ben her sabah kalktığımda miyavlayarak yanıma gelirdi. Bakındık balkonda değil, evin içerisinde değil. Daha sonra ben eşimi kaldırdım aşağılara bakındık ama orada da bulamadık. Camdan düşünce ağacın altına saklanıyor ve ağzı, burnu kandı. Sonra eşim tekrar indi kediyi ağacın altında buldu. Biz kediyi bulduğumuzda saat 07.00'iydi. Saat 08.30'da da veterinere gittik. Çok kötü bir durumdaydı. Kırığı ve çıkığı olmadığını söylemişlerdi bize. Tabi iğneler yapıldı, kas gevşetici, ağrı kesici uygulandı" dedi.

Tedavi için yardım bekliyorlar

Anne Nejla Hatılcık, ihtiyaçlarını gideremeyen kedinin altını bebek beziyle bağlarken, yemek ihtiyaçlarına da yardımcı oluyor. Hatılcık, İstanbul'daki kliniklerde tedavi ve muayene edebileceklerini ancak maddi imkansızlık nedeniyle götüremediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunların yanı sıra, maddi imkansızlıklar nedeniyle de kedinin tedavisini tamamlayamadıklarını ifade eden Hatılcık, yerel yönetimlerden ve hayvanseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar

Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar - Son Dakika


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