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Son dakika! Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Son dakika! Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor

18.10.2021 11:30

Son dakika güncellemelerine göre, altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasından sonra 527 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, cumhuriyet altını da 3.519 liradan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 526,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, cumhuriyet altını da 3.519 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Son dakika! Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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