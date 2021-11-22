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Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor

22.11.2021 11:12

Son dakika edinilen bilgilere göre, altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.088 lira, cumhuriyet altını da 4.433 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 668,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 663 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.088 lira, cumhuriyet altını da 4.433 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.844 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.850 VE 1.875 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor

Cumhuriyet, dolar, Altın, Cuma, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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