Son dakika! Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 445.000,00 1.729,35 En Düşük 445.430,00 1.715,00 En Yüksek 453.750,00 1.728,00 Kapanış 453.750,00 1.724,00 Ağırlıklı Ortalama 449.227,89 1.722,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 740.283.615,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.668,86 Toplam İşlem Adedi 62

Son Dakika

81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu

Somalili kadın, komşusu tarafından sokak ortasında darbedildi

Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı

Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak

AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi

Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı