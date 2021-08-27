Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı - Son Dakika

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Altın piyasasında, en düşük 480 bin 250 lirayı, en yüksek ise 485 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.071 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 660 bin 141,73 lira, işlem miktarı ise 1.071,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 209 bin 310,16 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: