Son dakika! Altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 330 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 638 bin 460,90 lira, işlem miktarı ise 1.353,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 689 milyon 162 bin 862,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 483.600,00 1,810,85 En Düşük 483.330,00 1.790,00 En Yüksek 489.000,00 1.803,40 Kapanış 485.000,00 1.798,00 Ağırlıklı Ortalama 486.079,12 1.798,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 649.638.460,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.353,63 Toplam İşlem Adedi 63

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