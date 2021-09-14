Son dakika... Altının kilogramı 486 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 286 milyon 757 bin 12,93 lira, işlem miktarı ise 592,705 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 87 bin 405,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım, Gram Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 485.400,00 1,789,00 En Düşük 484.900,00 1.775,00 En Yüksek 487.400,00 1.795,15 Kapanış 486.000,00 1.789,85 Ağırlıklı Ortalama 485.382,50 1.780,76 Toplam İşlem Hacmi (TL) 286.757.012,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 592,70500 Toplam İşlem Adedi 19

Son Dakika

Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti

Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi

Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı

Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı

Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı