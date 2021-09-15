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Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi - Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

15.09.2021 16:46
Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi, System.String[]

Son dakika gelen haberler göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 487 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 350 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 487 bin 400 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 683 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 332 milyon 347 bin 417,06 lira, işlem miktarı ise 683,42 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 338 milyon 565 bin 183,12 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım, NMGLOBAL Kıymetler Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetler Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi - Son Dakika
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