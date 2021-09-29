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Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

29.09.2021 17:10
Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]

Son Dakika! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 50 lira, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 630 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 850 bin 671,85 lira, işlem miktarı ise 630,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 185 bin 198,82 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi - Son Dakika
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