Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü - Son Dakika

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Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek ise 501 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 497 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 296 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 148 milyon 261 bin 353,30 lira, işlem miktarı ise 296,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 454 bin 989,04 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz, Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: