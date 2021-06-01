Son dakika: Altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 934 bin 337,49 lira, işlem miktarı ise 1.046,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 601 milyon 109 bin 801,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 516.000,00 En Düşük 519.200,00 1.903,30 En Yüksek 524.000.000 1.914,40 Kapanış 522.900,00 1.909,00 Ağırlıklı Ortalama 521.879,95 1.909,65 Toplam İşlem Hacmi (TL) 545.934.337,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.046,77 Toplam İşlem Adedi 38

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