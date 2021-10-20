Üye Girişi
Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı - Son Dakika

Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı

20.10.2021 18:07

Son dakika gelişmelerine göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 532 bin 730 lira, en yüksek ise 533 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 533 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.384 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 735 milyon 499 bin 125,83 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 736 milyon 579 bin 533,52 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Son dakika haber! Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi
Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Arınç'ın 18:04 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları 17:37 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı 17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi 16:37 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı

Son Dakika Haberleri
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:40 Kıskançlık krizine giren madde bağımlısı adam, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor         
18:07
Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi         
18:03
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?         
17:14
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi         
13:25
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 18:12:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement