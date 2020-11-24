Furkan Metin Altınordu A Takım'da - Son Dakika

Furkan Metin Altınordu A Takım'da

24.11.2020 14:05
Furkan Metin Altınordu A Takım'da, System.String[]

Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimi sürerken TFF 1. Lig'de 3 maçta başarıyla görev alan genç oyuncu Furkan Metin, A Takım kadrosuna diploma töreni ile uğurlandı.

Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimi sürerken TFF 1. Lig'de 3 maçta başarıyla görev alan genç oyuncu Furkan Metin, A Takım kadrosuna diploma töreni ile uğurlandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Samsunspor, Bandırmaspor ve İstanbulspor maçlarında geçici olarak forma verdiği genç oyuncu Furkan Metin, eğitim gördüğü Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) törenle A Takım'a uğurlandı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın telefonla bağlandığı törende Metin'e, ALFA Mezuniyet Diploması verildi.

Furkan Metin'i yetiştiren anne ve babasına herkesin huzurunda teşekkür eden Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Babası yıllar önce onu kara kuru, bızdık bir çocuk olarak getirdiğinde 'eti sizin kemiği benim' demişti. Bu lafın önemini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Vefalı insanlar ile vefasız insanlar arasındaki farkı, yıllar içinde yaşayarak öğrendim. Aile ve Furkan ile 10 yıla yakın zamanda birbirimize saygımızı hiç kaybetmeden birlikte yürüdük. Şunu hiçbir zaman unutmayın, sizler Altınordu forması ile değerlisiniz. Taş her zaman yerinde ağırdır" dedi.

"Her mezuniyet töreni, benim en mutlu günümdür" vurgusu yapan Özkan, "Çağlar, Cengiz, Berke, Barış, Kerim, Muhammet Taha Tepe ve diğer evlatlarımızda da bu duyguları yaşadım. İnşallah, hızlanarak devam edeceğiz. Biz hayatı birlikte yaşıyoruz. Sizler benim yol arkadaşlarımsınız. Sadece mutluluklarda değil, üzüntü ve acılarda da beraberiz. Hayat sadece para değil çocuklar. Aslında hayat, üzüntüyü, acıyı, bir misyonu paylaşarak yaşayabilmektir. Hem ailesinde hem de burada iyi bir eğitim alan, her davranışıyla da bunu gösteren Furkan Metin'i inşallah A Milli Takım ve Avrupa'nın beş büyük liginde de izleyeceğiz" diye konuştu.

"Çalışmaya devam"

Furkan Metin ise Özkan, ALFA idari ve teknik kadrosuna, akademi personeline teşekkür ederek, "Küçük bir çocuk olarak girdiğim kapıdan, bir A Takım oyuncusu olarak ayrılıyorum. Bunda herkesin çok büyük emeği var. Yıllar önce buraya gelirken hep A Takım formasının hayalini kurdum. Bugün, artık buna kavuşuyorum. ALFA'da verilen eğitimin değerini, A Takım ile maça çıktığınızda çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu nedenle herkesin çok çalışmaya devam etmesini diliyorum. Öğretmenler Günü'nde ALFA'dan, A Takım'a geçişim ise benim için çok daha anlamlı oldu" dedi.

"Omuz omuza yaşıyoruz"

Genç oyuncu, veda ve törenin ardından ise A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi'ne taşındı. Furkan Metin'i kapıda Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu karşıladı. Orhunbilge, Furkan Metin'i yetiştiren ALFA ekibine teşekkür ederek, "Altınordu A Takımı ve Altınordu Futbol Akademisi Kaynaşma Sezonu adını verdiğimiz dönemi, zorlu korona virüs döneminde de omuz omuza yaşıyoruz. 2020-2021 sezonuna girerken Yiğit Emre Çeltik ve Enis Destan'ı A Takım kadrosuna kazandıran ALFA, sadece Altınordu değil tüm Türk gençlerine umut ışığı oldu. Furkan Metin'in bugünlere gelmesine emek veren herkese teşekkür eder, daha nice gencimizi sabırsızlıkla beklediğimizi belirtiriz" yorumunu yaptı.

"Sonunda kazanacağımızı biliyoruz"

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da her mezuniyet töreninin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu toprakların çocukları, kendilerine yeterli imkan ve fırsat tanındığı zaman neleri başarabileceklerini gösteriyor. Daha önce ülkemizde kimsenin yürümediği bir yolda, evlatlarımıza inanarak ısrarla yürüyoruz. Sonunda kazanacağımızı biliyoruz. İyi bir eğitim alan Furkan Metin de kendisine fırsat verildiğinde neler yapabileceğini kanıtladı. Aramızda olması büyük mutluluk." - İZMİR

Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da
Furkan Metin Altınordu A Takım'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Furkan Metin Altınordu A Takım'da - Son Dakika Spor


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