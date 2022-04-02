Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü

02.04.2022 16:37
Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yalova Altınova Karaçamur Mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yalova Altınova Karaçamur Mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Altınova Karaçamur mevkiinde meydana gelen arazi yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Gelen ihbarı değerlendiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, arazi yangınına kısa zamanda müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının sebebiyle ilgili gerekli araştırmanın yapıldığı açıklandı. - YALOVA

Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü
Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü

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İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Altınova'da arazi yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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