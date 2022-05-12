Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu

12.05.2022 22:26
Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu

Son dakika haberi: Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sadıkkırı köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sadıkkırı köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sadıkkırı köyünde tek katlı bir evden çıkan duman ve alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu
Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu
Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu

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Altıntaş, İtfaiye, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Altıntaş'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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