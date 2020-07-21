Son dakika... Altınyıldız Classics'ten bayram sürprizi

Altınyıldız Classics, bayram sonuna kadar devam edecek kampanyası ile erkeklere bayramda rengarenk, dinamik ve başarılı stiller sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, firmanın bayrama özel kampanyası hem hediye almak hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor.

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, bayramı birbirinden hesaplı kampanya ve indirimlerle karşılıyor. Tarz sahibi erkekler, Altınyıldız Classics'in enerjisi yüksek şık ve rahat tasarımları arasında yer alan tişörtlerine bayrama özel 49,99 liraya, gömleklerine 69.99 liraya, yazın en rahat halini sunan pantolonlarına 89,99 liraya, farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketlerine ise sadece 199,99 liraya sahip oluyor.

Şehirden tatile her tarza uygun tasarımlar sunan Altınyıldız Classics'in bayram indirimlerinin yanı sıra bir diğer kampanyası ile stil sahibi erkekler, birinci takım elbiseye 499 lira, ikinci takım elbiseye 199 liraya sahip oluyor.