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Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

16.02.2022 13:12
Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Amanoslar kırsalında 3 adet depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Amanoslar kırsalında 3 adet depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı PKK-KCK/PYD- YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen Eren Kış-2 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu kapsamında tespit edilen 3 adet depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

(Gökhan Aklan/ İHA)

Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Amanoslar, Jandarma, Hatay, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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