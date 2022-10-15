Son dakika haber! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 14:10

Son dakika haberlerine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Rıdvan Acet'in cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Rıdvan Acet'in cenazesi toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Acet'in Kazpınarı köyündeki evine gelerek yakınlarına taziyelerini iletti.

Evli ve iki çocuk babası Acet'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü.

Acet'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

"Türkiye'nin yüreği yandı"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yüreğimiz yandı. Türkiye'nin yüreği yandı. Acımız çok taze. Allah, kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 41 kardeşimizi kaybettik. Allah, gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz; ateş düştüğü yeri yakıyor. Devlet olarak bugüne kadar nasıl olduysa bugün de aynı şekilde sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız. (Çocukları) Emrullah ve Ebru da burada, onlar artık bize emanettir. (Eşi) Meral kardeşimiz bize emanettir. Devlet olarak Biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin."

Cenaze törenine, Acet'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Bartın haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması Bartın haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması Bartın haberleri | Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması Bartın haberleri | Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması Askere gitmeye hazırlanıyordu... Kurada adı çıkınca madenci oldu, patlamada şehit düştü Askere gitmeye hazırlanıyordu... Kurada adı çıkınca madenci oldu, patlamada şehit düştü
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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