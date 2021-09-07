Son dakika! Amasya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Harmanlar Mahallesi Taşçılar Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Yangın sırasında dengesini kaybederekdüşen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Tugay Çetin, sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağ elinde kırık oluşan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.