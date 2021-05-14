Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu - Son Dakika

AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 ton saman balyası kül oldu.

Merkeze bağlı Karaali köyünde, Müzeyyen Koçak'a ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 10 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.