Son Dakika | Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangında 200 ton saman ve 25 ton yem zarar gördü

Son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın, hasara neden oldu. İlçeye bağlı Faravga mevkisinde bulunan besi çiftliğinde traktör egzozundan çıkan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu çıkan yangın, müdahaleyle söndürüldü. Yangında 200 ton saman ile 25 ton hayvan yemi zarar gördü. Aynı bölgede, 2 gün önce bir şirkete ait besi çiftliğinde çıkan yangına Taşova ve Erbaa belediyeleri ile Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti.

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