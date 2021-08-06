Son dakika: Amasya'da Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları Toplantısı yapıldı.

Masatlı, Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'da kadın kooperatifçiliği alanındaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İl genelinde toplam kadın kooperatifi sayısının 10'a yükseldiğini ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ise nakit ve gıda yardımının yanı sıra ağustos ayı başından itibaren merkez ilçemizde 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan ve sıcak yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisimiz başlamıştır. Yaz tatili sürecinde telafi eğitimleri de devam etmekte olup, önümüzdeki yıl LGS ve YKS'ye girecek 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik destekleme kursları da başlamıştır. Tarım alanında ise ekim ve dikim mevsimi olan sonbaharda üreticilerimize dağıtımı yapılmak üzere 400 bin lira bütçeli ceviz, 240 bin lira bütçeli cennet hurması, 420 bin lira bütçeli çilek, 65 bin lira bütçeli Amasya misket elması, 575 bin lira bütçeli kiraz, 375 bin lira bütçeli kuşburnu ve 420 bin lira bütçeli tritikale üretim projeleri için üreticilerimizden talep toplamaya başlamış bulunmaktayız."

Toplantıda, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile kamu kurumlarının idarecileri yer aldı.