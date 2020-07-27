Son Dakika: Amasya'da kurban yakalama timi iş başında - Son Dakika

Amasya'da kurban yakalama timi iş başında

AMASYA - Amasya'nın Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, her sene kaçan kurbanlardan bıkarak, mahalleye kurban yakalama timi kurdu.

Her sabah muhtarlık önünde bir araya gelen kurban yakalama timi sabah sporu yapıyor, şınav çekiyor. Mahallede kaçacak olan kurbanlıkları yakalamak için zinde kalarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyorlar. 5 kişiden oluşan kurban yakalama timinin bütün üyeleri hayvancılıkla uğraşıyor, ayrıca bu hizmeti de ücretsiz gönüllü yapıyor.

Muhtar Aylak, kurban yakalama timinin yanında mahallelinin bıçaklarını da ücretsiz bileyliyor. Mahalle sakinleri de bu hizmetlerden memnun. Mahalle sakini, "Bu sene kurbanlarımız güvende, eğer kaçarsa muhtarımız tim kurdu. Onları yakalamak için timimiz var artık. Muhtarımız bıçak bileylemeyi de ücretsiz yaptı, bunun için de kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Aylak ise, "Geçen sene 3-4 tane hayvanımız kaçtı ve çok zorluk yaşadık. Bunların önüne geçebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Bir ekip kurduk, gerekli eğitimleri verdik. Zaten yabancı değiller, bu işleri bilen arkadaşlar. Bu zorlukları tekrar tekrar yaşamamak için ekibimizi kurduk. Ücretsiz olarak bıçak bileyliyoruz ve birde bağış kutumuz var buradan gelen parayla da kurban kesemeyen ailelere için tekrar kurban veya adak şeklinde pay olarak geri mahalleye dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Kurban yakalama timinde görevli Metin Cuhadar da, "Muhtarımızın mahalleye kurmuş olduğu timiz. Hayvan yakalama timiyiz. Zaten hayvancılık yapıyoruz. Bunun için de zaten muhtarımız gerekli eğitimleri verdi. Bizde gönüllü olarak bu işe baş koyduk. Hayvanın nasıl yakalanacağını gayet iyi biliyoruz. Geçen senelerde de böyle problemler olduğu için bizler gönüllü olarak aday olduk" şeklinde konuştu.