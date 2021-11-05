Amasya'da bağ evlerinde sahte alkol üreten çift gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova ilçesinde E.Y. ve eşi Ö.Y'nin bağ evlerinde sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bağ evine düzenlenen operasyonda 142 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
E.Y. ve eşi Ö.Y, sahte alkol ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sahte alkol üreten çift gözaltına alındı - Son Dakika