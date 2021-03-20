Son dakika: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.U. ve M.N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 18 Mart'ta polis ekipleri, bir otomobili durdurarak narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yapmış ve 105,16 gram kokain ele geçirilmişti. 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.